Μετά από δυο χρόνια ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι στους "8" στο Madrid Open και θα διεκδικήσει απέναντι στον Μάριν Τσίλιτς μια θέση στα ημιτελικά.

Ο Σέρβος κέρδισε με 6-1, 7-6 (2) στους "16" τον Τζέρεμι Σαρντί και πήρε πρώτος το εισιτήριο για τους "8".

Ο Τσίλιτς από την πλευρά του κέρδισε με 4-6, 6-3, 6-2 τον Ντερέ ο οποίος είχε αποκλείσει τον Ντελ Πόρτο στον προγηγούμενο γύρο.

Στους "8" είναι ο Ντομινίκ Τιμ που επικράτησε με 6-4, 7-5 του Φάμπιο Φονίνι και θα παίξει στον προημιτελικό με τον νικητή του αγώνα Φέντερερ-Μονφίς.

Novak Djokovic makes it 13-0 against Jeremy Chardy.

The World No.1 advances to the #MMOpen QFs 6-1 7-6(2). pic.twitter.com/mDY4Zhyczx

— Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2019