Το Νο1 στον κόσμο στο τένις συνάντησαν στη Μαδρίτη οι πρωταθλητές Ευρώπης Λούκα Μόντριτς και Κέιλορ Νάβας.

Οι δυο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις όπου διεξάγεται το Madrid Open και είχαν την ευκαιρία να τα πουν και να φωτογραφηθούν με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Κροάτης με τον Σέρβο έχουν και πολύ καλή προσωπική σχέση και μετά από κάθε μεγάλη τους επιτυχία ο ένας συγχαίρει τον άλλο στα social media.

Στους αγώνες του Madrid Open ήταν και την Τετάρτη ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο αλλά και ο Σέρχιο Ράμος και είδαν φυσικά τον Ράφα Ναδάλ!

Footballing royalty out to watch the King of Clay#MMOpen pic.twitter.com/1sDxiqXFym

— Tennis TV (@TennisTV) May 8, 2019