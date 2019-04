Ο θρίαμβος του Ντομινίκ Τιμ στο Barcelona Open ολοκληρώθηκε την Κυριακή του Πάσχα.

Ο Αυστριακός που το Μεγάλο Σάββατο κέρδισε και απέκλεισε για πρώτη φορά στην ιστορία του τουρνουά τον Ράφα Ναδάλ στα ημιτελικά είναι ο νέος "Βασιλιάς" της Βαρκελώνης.

Ο 26 χρόνος τενίστας που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης "διέλυσε" τον Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό της Κυριακής κερδίζοντας τον με 6-4, 6-0.

Ο Ρώσος προηγήθηκε με 3-0 στο 1ο σετ αλλά ο Αυστριακός έφτασε μ' ένα σερί 6-1 στην κατάκτηση του σετ και μ' ένα νέο σερί 6-0 πήρε τον αγώνα.

Σ' όλο τον αγώνα ο Τιμ είχε 15 winners και 17 αβίαστα λάθη.

Αυτός είναι ο 13ος τίτλος του σε 20 τελικούς και ο πρώτος στη Βαρκελώνη όπου είχε φτάσει το 2017 στον τελικό αλλά είχε ηττηθεί από τον Ναδάλ. Στο 2019 είναι ο 2ος τίτλος του αφού είχε κερδίσει και το Indian Wells.

Dominic Thiem is living the dream in Barcelona!

The moment the Austrian won his 13th ATP Tour title pic.twitter.com/MG112tCJiw

— Tennis TV (@TennisTV) 28 Απριλίου 2019