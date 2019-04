Εκτός τελικού στο Barcelona Open έμεινε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο σπουδαίος Ισπανός τενίστας που έχει δώσει και το όνομα του στο κεντρικό κορτ του τουρνουά (ATP 500) αποκλείστηκε με 6-4, 6-4 από τον Ντομινίκ Τιμ στον ημιτελικό του Μεγάλου Σαββάτου και έτσι δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο του και το 4ο στη σειρά.

Από την άλλη ο Αυστριακός είχε παίξει στον τελικό του 2017 αλλά είχε πέσει πάνω στον... Ναδάλ. Την Κυριακή του Πάσχα θα "συναντήσει" στον τελικό τον Ρώσο Ντανίλ Μενβέντεφ ο οποίος απέκλεισε τον Κέι Νισικόρι.

Η κατάρα των ημιτελικών

Ο Ράφα Ναδάλ έχει ... κατάρα το 2019 στους ημιτελικούς. Μπορεί να κέρδισε τον Τσιτσιπά στο Australian Open και να έχασε στη συνέχεια στον τελικό από τον Τζόκοβιτς αλλά στη συνέχεια δεν έχει... σταυρώσει νίκη!

Στο Indian Wells ενώ όλος ο πλανήτης περίμενε την μεγάλη σύγκρουση του με τον Φέντερερ στον ημιτελικό εκείνος ανακοίνωσε πως λόγω τραυματισμού αποσύρει τη συμμετοχή του.

Στην Ευρώπη και στο Masters του Μονακό ο Ναδάλ έφτασε στον ημιτελικό αλλά ηττήθηκε από τον Φάμπιο Φονίνι ο οποίος κέρδισε τελικά και το τουρνουά.

Ο ... επίλογος γράφτηκε στη Βαρκελώνη με θύμα τον Ναδάλ και θύτη τον Τιμ.

Χωρίς τίτλο το 2019 και ... φινάλε στο Τορόντο

Κάτι... σπάνιο συμβαίνει φέτος στον Ναδάλ ο οποίος είναι αλήθεια πως είναι 33 ετών και έχει πολλούς τραυματισμούς και ... χειρουργεία.

Ο Ισπανός που είναι στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης τελειώνει ο Απρίλιος και δεν έχει καταφέρει ακόμη να πάρει έναν τίτλο στο Tour.

Είναι ορατό πλέον πως δεν είναι ανίκητος στο χώμα και ίσως φυλάει δυνάμεις για το μεγάλο... κόλπο στο αγαπημένο του Ρολάν Γκαρός.

Το 2018 την ίδια εποχή ο Ναδάλ είχε κατακτήσει και το Masters του Μόντε Κάρλο και το Barcelona Open ενώ το ίδιο είχε συμβεί και στο 2016 και στο 2017.

Αυτοί οι τίτλοι ήταν πάντα δικοί του. Το... κοντέρ έχει σταματήσει από το 2018 στους 80 τίτλους. Τον τελευταίο του τίτλο τον κατέκτησε τον Αύγουστο του 2018 στο Τορόντο απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά.

Από τότε έχουν περάσει 8 μήνες.

Παιχνίδι δυο ωρών!

Μπορεί το παιχνίδι να μην κρίθηκε στο 3ο σετ αλλά κράτησε 2 ώρες και 4 λεπτά. Οι μάχες ήταν συγκλονιστικές και ο Ναδάλ έδωσε τον αγώνα του για να σταματήσει τον Τιμ.

Ο Αυστριακός είχε 31 winners και 23 αβίαστα και πήρε αυτό που ήθελε από το παιχνίδι. Έγινε μάλιστα και ο 2ος παίκτης που κερδίζει τον Ναδάλ 4 φορές στο χώμα. Ο πρώτος ήταν ο Τζόκοβιτς.

Στο 1ο και στο 5ο γκέιμ ο Τιμ κάνει μπρέικ για το 3-2 και έφτασε στο 6-4 αφού είχε χάσει και 4 μπρέικ πόιντ.

Στο 2ο σετ ο Τιμ πάλι φτάνει στο μπρέικ στο 3-2 και έχει μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Ο Ναδάλ δεν λυγίζει και μειώνει σε 4-3.

Στο 10ο γκέιμ ο Ναδάλ είναι μπροστά στο σκορ με 40-0 αλλά ο Αυστριακός είναι αυτός που με 5 πόντους στη σειρά κερδίζει το σετ και τον αγώνα.

Ο τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή του Πάσχα (17:00) και θα είναι ο 20ος του Τιμ ο οποίος θα διεκδικήσει τον 13ο τίτλο του.

Dominic Thiem has STUNNED Rafael Nadal in Barcelona!

Rafael Nadal left it all on the court pic.twitter.com/cclySkQA66

— Tennis TV (@TennisTV) 27 Απριλίου 2019