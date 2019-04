Κερδίζοντας δύσκολα με 7-5, 7-5 τον Γιαν Στρουφ ο Ραφαέλ Ναδάλ προκρίθηκε στον ημιτελικό του Barcelona Open.

Ο Ισπανός θα παίξει το Μεγάλο Σάββατο με τον νικητή του αγώνα του Τιμ με τον Πένια για μια θέση στον τελικό της Κυριακής. Ο Ναδάλ έχει 11 κούπες στη Βαρκελώνη και θέλει να κερδίσει και την 12η.

Ο Ναδάλ είχε 19 winners και 8 αβίαστα ενώ ο Γερμανός είχε 29 winners και 30 αβίαστα λάθη.

Στον άλλο ημιτελικού θα παίξει ο Κέι Νισικόρι με τον Νταβίντ Μεντβέντεφ!

Αξίζει να θυμίσουμε ότι στον τελικό του 2018 είχαν παίξει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Ράφα Ναδάλ με τον Ισπανό να κερδίζει με 6-2,6-1.

Φέτος ο Τσιτσιπάς έφτασε έως την φάση των "16" αλλά αποκλείστηκε από τον Γιαν Στρουφ.

WHAT A WAY TO DO IT! @RafaelNadal stays on track for a 12th Barcelona title with a 7-5 7-5 win over Struff to reach the semi-finals!#bcnopenbs pic.twitter.com/dbvmMJMaNg

— Tennis TV (@TennisTV) April 26, 2019