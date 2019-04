Δώρο... γενεθλίων στον Λέναρντ Στρουφ ο οποίος μια ημέρα σαν τη σημερινή είδε το πρώτο φως της ζωής (1990) έκανε ο Τσιτσιπάς την πρόκριση στους "8" του Barcelona Open.

Αν και ο Τσιτσιπάς ήταν φαβορί για την πρόκριση ηττήθηκε με 6-4, 3-6, 6-2 από τον Στρουφ και θα είναι ο Γερμανός αυτός που θα πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση εκεί όπου τον περιμένει ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Γερμανός κατάφερε ν' αποκλείσει τον περσινό φιναλίστ και έκανε ένα σπουδαίο δώρο στον εαυτό του για τα 29α γενέθλια του.

Ανώτερος ο Γερμανός

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε με 1-0 αλλά σύντομα βρέθηκε πίσω με 1-2. Ισοφαρίζει σε 2-2 αλλά ο Γερμανός φτάνει στο 2-4.

Ο Έλληνας μειώνει σε 3-4 αλλά η διαφορά πάει πάλι στο +2 (3-5). Ο Τσιτσιπάς μένει ζωντανός αφού μειώνει σε 4-5 όμως ο Γερμανός με μεγάλη δυσκολία κερδίζει το σετ.

Το 2ο σετ ανήκε στον Στέφανο. Έχει συνεχώς το προβάδισμα, ο Γερμανός τον ισοφαρίζει κατά... βούληση και στο κρίσιμο σημείο φτάνει στο 5-3 και στο 6-3.

Όλα θα κριθούν στο 3ο σετ. Ο Στρουφ ξεκινάει αποφασισμένος για να φτάσει στην πολυπόθητη πρόκριση. Ο Στρουφ φτάνει με άνεση στο 0-3 αλλά ο Στέφανος δεν παρατά το παιχνίδι και μειώνει σε 2-3!

Στο κρίσιμο 6ο γκέιμ ο Γερμανός είναι πιο προσεκτικός και φτάνει στο 2-4.

Ο Τσιτσιπάς δεν αντιδρά και ο Στρουφ κερδίζοντας όλους τους πόντους στο 7ο κάνει το 2-5! Έστω και δύσκολα ο Γερμανός έφτασε στο 2-6 και πήρε το παιχνίδι και μαζί μια ιστορική πρόκριση.

Πρώτη φορά απέκλεισε τον Τσιτσιπά και θα παίξει στον προημιτελικό της Μεγάλης Παρασκευής με τον Ράφα Ναδάλ.

