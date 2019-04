Τσιτσιπάς: Έγινε... αφίσα στη Βαρκελώνη! (vid)

Είναι σίγουρα από τα πρόσωπα του Open και σαφώς είναι από τα αγαπημένα του τουρνουά.

Η πρόκριση του στον τελικό του 2018 τον έκανε... γνωστό σ' όλους στην Βαρκελώνη και φέτος με την επιστροφή του τον τιμούν.

Είναι ο Στέφανος Τσιτσιπάς που νιώθει "βασιλιάς" στο Barcelona Open. Οι διοργανωτές τον προβάλουν συνεχώς ενώ γύρω απο το κορτ συναντά κανείς την μορφή του πάνω σε μουσαμά!

Μάλιστα πριν από τον αγώνα του με τον Φούτσοβιτς "διασταυρώθηκε" με την μορφή του!

Ready for battle

S. Tsitsipas M. Fucsovics

Who will advance at the #BarcelonaOpen? pic.twitter.com/hboAjHWbDM

— ATP Tour (@ATP_Tour) April 23, 2019