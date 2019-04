Τον πρώτο τίτλο Masters της καριέρας του και τον 9ο συνολικά κατέκτησε στο Μόντε Κάρλο ο Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ιταλός... έσπασε την κυριαρχία του Ναδάλ στο τουρνουά και κερδίζοντας με 6-3, 6-4 τον Σέρβο Λάγιοβιτς έγινε ο νέος "πρίγκιπας" του Μόντε Κάρλο.

Ο Φινίνι έγινε ο πρώτος Ιταλός μετά από το 1968 και τον Νικόλα Πιετρανγκέλι που κερδίζει στο Μονακό.

Στο 1ο σετ ο Λάγιοβιτς εισήλθε πολύ δυνατά με μπρέικ στο 2-1 αλλά ο Ιταλός με διαδοχικά μπρέικ έφτασε στο 5-2 και στη νίκη με 6-3.

Στη συνέχεια ο Φονίνι αν και τραυματίας στο πόδι συνέχισε να παίζει και να είναι μπροστά με μπρέικ. Στο 4-2 ο Σέρβος έχει ευκαιρία να μειώσει σε 4-3 και ο Ιταλός έφτασε με άνεση στο 6-4.

Ο Φονίνι είχε 19 winners και 23 λάθη ενώ ο Λάγιοβιτς είχε 36 αβίαστα λάθη και 16 winners.

The moment @fabiofogna became the first Italian to win a Masters 1000 singles title by beating Dusan Lajovic 6-3 6-4#RolexMCMasters pic.twitter.com/Pzn9aK1r8k

— Tennis TV (@TennisTV) April 21, 2019