Ο «Βασιλιάς» Ναδάλ στον ημιτελικό στο Μόντε Κάρλο (vids)

Άλλο ένα βήμα για την υπεράσπιση του τίτλου του, του 12ου στο Masters του Μόντε Κάρλο, πραγματοποίησε το απόγευμα της Παρασκευής ο Ναδάλ.

Ο Ράφα κέρδισε δύσκολα με 7-6 (1), 6-3 τον Γκουίντο Πέγια και προκρίθηκε στον ημιτελικό όπου θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Τσόριτς-Φονίνι.

Ο Ναδάλ επέστρεψε δυνατός από τον τραυματισμό του και θέλει να κερδίσει το χωμάτινο Masters στο Μονακό.

25 straight sets in Monte-Carlo@RafaelNadal beats Pella 7-6(1) 6-3 at the #RolexMCMasters to reach the semi-finals for a 14th time! pic.twitter.com/KQiOlwQWGQ

— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2019