Ο Μεντβέντεφ «πέταξε» εκτός τετράδας τον Τζόκοβιτς στο Μόντε Κάρλο (vids)

Αναντολού Εφές - Μπαρτσελόνα με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις

Μετά από το Νο8 (Τσιτσιπάς) της παγκόσμιας κατάταξης ο Ντανίλ Μεντβέντεφ απέκλεισε και το Νο1 και είναι πλέον στους "4" του Masters στο Μόντε Κάρλο.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο14 κέρδισε με 6-3, 4-6, 6-2 τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά και τον άφησε εκτός τετράδας.

Στα ημιτελικά θα παίξει με τον 28χρονο Ντούσαν Λάιοβιτς, νο 48 στον κόσμο, ο οποίος επίσης διαγράφει μια εκπληκτική πορεία και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε έναν masters ημιτελικό, νικώντας 6-4, 7-5 τον 23χρονο Ιταλό Λορέντζο Σονέγκο.

MEDVEDEV MAGIC IN MONTE-CARLO@DaniilMedwed upsets World No. 1 Djokovic 6-3 4-6 6-2 to move into the first Masters 1000 semi-final of his career! pic.twitter.com/4EKjbvBXqw

— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2019