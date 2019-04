Σε πελάγη... ευτυχίας πλέει η Μαρία Σάκκαρη μετά από την τεράστια νίκη και την πρόκριση επί της Μπέρτενς.

Μιλώντας για το παιχνίδι και για τη μεγάλη της νίκη είπε: «Είμαι ενθουσιασμένη, δεν έχω λόγια! Μετά από 2 μήνες μετά το Australian Open, που έχανα στον 1ο ή στον 2ο γύρο, ήθελα πολύ να επιστρέψω δυνατότερη. Νιώθω εκπληκτικά. Όλοι ξέρουμε πως είναι εκπληκτική παίκτρια, σε όλες τις επιφάνειες αλλά ειδικά στο χώμα που είναι η αγαπημένη της, οπότε ήταν πολύ δύσκολο.

Μπαίνοντας σ' αυτόν τον αγώνα προσπάθησα να είμαι σταθερή, να τρέξω πολύ, να επιστρέψω πολλές μπάλες, να προσπαθήσω να επιστρέψω τα μεγάλα σερβίς. Νομίζω πως τα πήγα καλά και είμαι πολύ χαρούμενη με τον αγώνα μου».

“I’m speechless!”@mariasakkari reflects on her third career Top 10 victory! #VolvoCarOpen pic.twitter.com/5CDqqgXj1i

— WTA (@WTA) 4 Απριλίου 2019