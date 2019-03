«Βασίλισσα» στο Miami η Άσλεϊ Μπάρτι (vids)

Η Άσλεϊ Μπάρτι είναι η νέα "βασίλισσα" στο Miami Open.

Η 22χρόνη τενίστρια από την Αυστραλία κέρδισε με 7-6 (1), 6-3 την Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα στον τελικό του Σαββάτου (30.3) και ανέβηκε στην κορυφή!

Η Μπάρτι "ανέβηκε" μ' αυτή τη νίκη στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης ενώ η Πλίσκοβα παραμένει στο Νο4.

It's a Barty Party! @ashbar96 is all smiles holding that @MiamiOpen trophy pic.twitter.com/Jbv4WJqcYl

— WTA (@WTA) 30 Μαρτίου 2019