Στον τελικό του Miami Open προκρίθηκε ο Τζον Ίσνερ.

Ο Αμερικανός που είχε κατακτήσει τον τίτλο το 2018 θα έχει την ευκαιρία να τον υπερασπιστεί την Κυριακή στον τελικό απέναντι στον νικητή του αγώνα του Φέντερερ με τον Σαποβάλοβ.

Ο Ίσνερ αν και τα βρήκε πολύ δύσκολα απέναντι στον 18χρόνο Φελίξ Αλιασίμ τον κέρδισε με 7-6 (3), 7-6 (4) λόγω εμπειρίας και τον άφησε εκτός τελικού.

Το αποτέλεσμα αυτό ίσως επηρεάσει και τη νέα θέση του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη. Ο Έλληνας αυτή την ώρα στο live raking της ATP είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης και για να παραμείνει εκεί θα πρέπει ο Αμερικανός να χάσει στον τελικό. Εάν κερδίσει θα είναι εκείνος στο Νο8 και ο Τσιτσιπάς στο Νο9.

Yet to drop a set

9-0 in tiebreaks@JohnIsner d. Auger-Aliassime 7-6(3) 7-6(4) and is one match from going back-to-back at the #MiamiOpen pic.twitter.com/Jqh5jBj23M

— Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2019