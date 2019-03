Μπορεί στο Indian Wells να ... έφυγε νωρίς αλλά στο Miami Open ξεκίνησε δυνατά και έχει σκοπό να φτάσει έως το τέλος.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πριν "συναντήσει" τον Φεντερίκο Ντελμπόνις στους "32" του Miami πραγματοποίησε reflex training και για τις ανάγκες της "ντύθηκε" τερματοφύλακας.

Τα πήγε καλά ο Σέρβος και θύμισε ... Μπουφόν στα νιάτα του.

Reflex training with help of a friend pic.twitter.com/6OYnXLYqiH

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 23 Μαρτίου 2019