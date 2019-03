Κέρδισε και περιμένει τον Ναδάλ ο Φέντερερ (vids)

Στα ημιτελικά του Indian Wells προκρίθηκε πριν από λίγη ώρα ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός κέρδισε με 6-4, 6-4 τον Χουρκάτς στον προημιτελικό και θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό κόντρα στον νικητή του αγώνα Ναδάλ-Χατσάνοφ ο οποίος είναι προγραμματισμένος για σήμερα (15.3).

Ο Φέντερερ έχει κατακτήσει 5 φορές το Indian Wells και θέλει στην Καλιφόρνια τον 101ο τίτλο του!

Στον άλλο ημιτελικό του Σαββάτου θα παίξουν οι Τιμ-Ράονιτς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τιμ πήρε το εισιτήριο για τους "4" αφού ο Μονφίς απέσυρε τη συμμετοχή του λόγω ενοχλήσεων στον αχίλλειο.

Mr. is hungry for more@rogerfederer d. Hurkacz 6-4 6-4 to advance to the semi-finals at @BNPPARIBASOPEN for a 12th time#BNPPO19 pic.twitter.com/8XlcHd08Ud

