Πρόωρα ολοκληρώθηκε το φετινό Indian Wells για τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας στον πρώτο του αγώνα στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε με 6-4, 6-2 από τον Καναδό Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ και αποκλείστηκε από τον 2ο γύρο του Indian Wells, του 1ου τουρνουά Masters της χρονιάς.

Ο 18χρόνος Καναδός που μέσα σε λίγες ημέρες... πήδηξε από το Νο104 στο Νο60 και τώρα είναι στο Νο58 κυριάρχησε απόλυτα στο παιχνίδι και ειδικά στο 2ο σετ. Η νίκη κρίθηκε σε 77' και ο Καναδός συνέχισε να κερδίζει τον Τσιτσιπά και έφτασε στο 4-0!

Αυτή ήταν η πρώτη του νίκη στο Tour αλλά είχαν προηγηθεί άλλες 3 στο Juniors Circuit της ITF.

Στο 1ο σετ ο Καναδός πήρε μπρέικ νωρίς (2-1) και ο Στέφανος αν και προσπάθησε πολύ να φέρει το παιχνίδι στα ίσα είχε 6 χαμένα μπρέικ πόιντ για το 2-2. Στο 2ο σετ ο Φελίξ έφτασε πάλι στο μπρέικ στο 3ο γκέιμ και αν και ο Στέφανος έφτασε κοντά στην ... ανατροπή αλλά ο Καναδός κράτησε το σερβίς του στο 6ο και έκανε το 4-2 και εύκολατο 6-2.

Ο 20χρόνος Έλληνας θα έχει επόμενο σταθμό το Miami Masters (18/3-7/4).

The 18-year-old Canadian races into round three, beating Tsitsipas 6-4 6-2 #BNPPO19 pic.twitter.com/GKyQOUPiKZ

First Top 10 win for @felixtennis !

Get used to seeing winners like this

Well played, @felixtennis, well played#BNPPO19 pic.twitter.com/P5HgwIN5qx

— Tennis TV (@TennisTV) 9 Μαρτίου 2019