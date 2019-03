Τον 100ο του τίτλο κέρδισε το απόγευμα του Σαββάτου (2.3) στο Ντουμπάι ο Ρότζερ Φέντερερ κερδίζοντας με 6-4, 6-4 τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Ο Έλληνας τενίστας πάλεψε με όλες τις δυνάμεις κόντρα στον Ελβετό "Βασιλιά" αλλά δεν μπόρεσε να του στερήσει το 8ο τίτλο στο Dubai Tennis Championships και τον 100ο στο Tour.

Ο Τσιτσιπάς έκανε την υπέρβαση του έφτασε στον τελικό ATP500 αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει για 2η φορά μέσα στο 2019 τον Φέντερερ. Το βασικότερο για τον Έλληνα αθλητή είναι ότι τη Δευτέρα θα είναι στο Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης και αυτό το... χρωστάει στο τουρνουά του Ντουμπάι και την εκπληκτική του πορεία έως τον τελικό.

Ο 20χρόνος τενίστας κέρδισε 283,00 ευρώ και θα συνεχίσει πλέον στην Καλιφόρνια και στο Indian Wells.

Χαμένο 10ο γκέιμ και χαμένο σετ

Στο 1ο σετ ο Φέντερερ κέρδισε έκανε μπρέικ (1-0) έφτασε στο 2-0 αλλά ο Τσιτσιπάς με μεγάλη προσπάθεια μείωσε σε 2-1. Ο Ελβετός κάνει το 3-1 αλλά ο Τσιτσιπάς δεν τον αφήνει ν' ανοίξει την διαφορά αφού φτάνει στο 3-2.

Μετά από σπουδαίο ράλι στο 6ο γκέιμ ο Φέντερερ φτάνει στα όρια του τον Τσιτσιπά και κάνει το 4-2. Με όπλο το σερβίς του ο Έλληνας κάνει το 4-3 αλλά ο Ελβετός δεν τον αφήνει να κερδίσει ούτε πόντο και κάνει το 5-3.

Αν και είναι με την πλάτη στον τοίχο ο Τσιτσιπάς παίρνει το 9ο γκέιμ και βάζει δύσκολα στον Ελβετό (5-4).

Το 10ο γκέιμ ήταν συγκλονιστικό. Ο Στέφανος επιστρέφει από το 40-0, βρέθηκε με δυο μπρέικ ποιντ αλλά δεν κατάφερε να κάνει το θαύμα και ο Φέντερερ κερδίζει με 6-4 σε 34'.

Ζήτημα εμπειρίας

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς ανοίγει με 1-0 στα γκέιμ με δυνατά σερβίς αλλά θα ισοφαριστεί.

Το 2-1 είναι για τον Έλληνα αλλά χωρίς να πάρει πόντο θα ισοφαριστεί σε 2-2. Ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί για 3η φορά στο σετ (3-2) αλλά ο Φέντερερ και πάλι θα ισοφαρίσει χωρίς να δώσει πόντο στον αντίπαλο του.

Ο Τσιτσιπάς θα ...πληρώσει τον αντίπαλο του με το ίδιο νόμισμα για να προηγηθεί με 4-3. Ο Φέντερερ παίρνει 2 συνεχόμενα γκέιμ και κάνει το 4-5 με μπρέικ.

Τελικά φτάνει εύκολα στο 6-4 και κερδίζει τον 100ο τίτλο του.

100 NOT OUT FOR @rogerfederer ‼️#RF100 pic.twitter.com/LIMXPwHUxG

— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2019