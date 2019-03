Λίγες εβδομάδες μετά από την ιστορική πρώτη τους συνάντηση στο Tour και στην φάση των "16" του Australian Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς και ο Ρότζερ Φέντερερ θα βρεθούν και πάλι αντίπαλοι στο κορτ αλλά αυτή τη φορά σε τελικό!

Ο τελικός του Dubai Tennis Championships που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) είναι Ελληνοελβετική υπόθεση!

Ο Ρότζερ Φέντερερ κέρδισε με 6-2, 6-2 τον Τσόριτς στον ημιτελικό και προκρίθηκε στον 10ο τελικό του στο τουρνουά εκεί όπου θ' αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά που πανηγυρίζει την είσοδο του στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η επική νίκη στην Μελβούρνη!

Ο Ρότζερ Φέντερερ ήταν και είναι το είδωλο του Στέφανου Τσιτσιπά. Οι δυο τους βρέθηκαν για πρώτη φορά αντίπαλοι σε τουρνουά επίδειξης στο Περθ (Hopman Cup) στην αυγή του 2019 με την Ελλάδα (Τσιτσιπάς-Σάκκαρη) να κερδίζει την Ελβετία στο διπλό μικτό αλλά ο πρώτος αγώνας τους στο Tour έμελλε να είναι στη Μελβούρνη και στον 4ο γύρο του Australian Open.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς την 20η Ιανουαρίου αν και έχασε με 7-6 το 1ο σετ, κέρδισε με 7-6, 7-5, 7-6 τα επόμενα και πήρε το εισιτήριο για τους "8".

Το πρώτο... αίμα χύθηκε στη Μελβούρνη και το δεύτερο θα ... χυθεί στο Ντουμπάι.

Απόλυτος κυρίαρχος στο Ντουμπάι

Ο Ελβετός τενίστας είναι πολύ δημοφιλής στο Ντουμπάι αφού έχει τις περισσότερες νίκες (52) αλλά και τους περισσότερους τίτλους. Έχει παίξει σε 9 τελικούς και έχει κερδίσει τους 7.

Το τουρνουά ξεκίνησε το 1993 και ο Φέντερερ έχει κατακτήσει τον τίτλο το 2003, το 2004, το 2005, το 2007, το 2012, το 2014 και το 2015.

Έφτασε επίσης στον τελικό του 2006 όπου έχασε από τον Ναδάλ και στον τελικό του 2011 όπου ηττήθηκε από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Θέλει να ... τρέξει με 100!

Ο Ρότζερ Φέντερερ με τα 20 Grand Slam έχει στο παλμαρέ του 99 τίτλους στο Tour και το 2018 αν και είχε την ευκαιρία να φτάσει στον 100ο δεν τα κατάφερε.

Το 2019 έφυγε νωρίς από το Australian Open και το Σάββατο κόντρα στον Τσιτσιπά θα παλέψει για να κερδίσει τον 100ο τίτλο του και να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα ιστορίας.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς από την άλλη είναι στο No10 αλλά εάν κερδίσει τον τελικό θα φτάσει στο Νο9 και θα πάρει για πρώτη φορά στην καριέρα του τουτρνουά ATP 500 αφού τα δυο που έχει κατακτήσει σε Στοκχόλμη και Μασσαλία είναι 250.

Ο νικητής θα κερδίσει 500 πόντους αλλά και $523,330.

Well played, maestro! @rogerfederer in scintillating form as he beats Borna Coric 6-2 6-2

Next up, @StefTsitsipas in the #DDFTennis final pic.twitter.com/UUr0WC1Izp

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2019