Την πρόκριση του στα ημιτελικά του Dubai Tennis Championships εξασφάλισε ο Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός που έχει κατακτήσει 7 φορές το τουρνουά και θέλει να είναι στον τελικό για να παλέψει για τον 100ο τίτλο της καριέρας του, κέρδισε με 7-6 (6), 6-4 τον Μάρτον Φούσκοβιτς και πήρε το εισιτήριο!

Στα ημιτελικά ο Φέντερερ θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Μπόρνα Τσόριτς - Νικολόζ Μπασιλασβίλι.

An eighth #DDFTennis title is still on the cards for @rogerfederer

