Για τρίτη φορά μέσα σε 2 μήνες (2019) ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε κερδίζοντας με 7-6 (4), 6-7 (1), 6-1 τον Χούμπερτ Χουρκάτς στον προημιτελικό του Dubai Tennis Championships το εισιτήριο για τον μεγάλο ημιτελικό!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετά από το Australian Open και το Open 13 της Μασσαλίας προκρίθηκε στον ημιτελικό και στο Ντουμπάι και θέλει άλλη μια νίκη για να φτάσει στον τελικό και την Δευτέρα (4.3) στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο 20χρόνος τενίστας που είναι στο Νο10 θα παίξει στον ημιτελικό με τον Γάλλο Γκαέλς Μονφίνς ο οποίος απέκλεισε με 6-1, 6-7, 6-2 Λετονό Ρικάρντας Μπεράνκις.

Ο σπουδαίος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (1/3) στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 6.

Αγώνας για Όσκαρ

Το παιχνίδι με τον Πολωνό που την προηγούμενη ημέρα είχε αποκλείσει τον Νισικόρι που είναι στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης ήταν συγκλονιστικός. Οι δυο αντίπαλοι έδωσαν μεγάλες μάχες και τα σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ. Στο πρώτο κέρδισε ο Τσιτσιπάς αλλά στο επόμενο με μεγάλη άνεση πήρε τη νίκη ο Πολωνός και ισοφάρισε σε 1-1. Όλα θα κριθούν στο 3ο σετ.

Στο 1ο σετ ο Πολωνός κάνει γρήγορα το μπρέικ (1-2) αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 2-2 και με ... όπλο το σερβίς του κάνει το 3-2. Εν συνεχεία ο Χουρκάτς έφτασε στο 3-3, το 3-4 ο Τσιτσιπάς και πάλι 4-4. Πάλι μπροστά ο Τσιτσιπάς με 4-5 και νέα ισοπαλία (5-5). Ο Τσιτσιπάς παίρνει το γκέιμ για το 6-5 αλλά ο αντίπαλος του ισοφαρίζει και πάμε στο τάι μπρέικ.

Ο 20χρόνος έχει σταθερή απόδοση και φτάνει στη νίκη και στην κατάκτηση του 1ου σετ.

Στο 2ο σετ ο Τσιτσιπάς ξεκινάει πολύ δυνατά. Φτάνει με άνεση στο 3-1 και εν συνεχεία στο 4-2 αλλά η συνέχεια δεν είναι η ίδια. Με 4 σερβίς ο Πολωνός κάνει το 4-3 αλλά ο Τσιτσιπάς "απαντά" με 5-3 και είναι κοντά στη νίκη. Ο Χουρκάτς έχει όμως άλλη άποψη. Μένει ζωντανός με 5-4 και κάνει το μπρέικ (5-5) και εν συνεχεία το 6-5.

Ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 6-6 αλλά στο τάι μπρέικ ο Πολωνός με 7-1 ισοφαρίζει σε 1-1. Είναι όμως η σειρά του Τσιτσιπά να κάνει... περίπατο όχι στο τάι μπρέικ αλλά στο επόμενο σετ.

Στο 3ο σετ ο Έλληνας τενίστας κάνει νωρίς το μπρέικ στο 2-0. Μετά από ένα συγκλονιστικό 3ο γκειμ είναι στο 3-0 και εν συνεχεία στο 4-0 και νέο μπρέικ! Ο Στέφανος δεν έχει... αντίπαλο για το 5-0. Στο 6 γκειμ κάνει το 40-30 ο Χουρκάτς αλλά ο Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 40-40. Τελικά μειώνει σε 5-1. Ο Τσιτσιπάς σερβίρει για τη νίκη και την κατακτά με 6-1!

Mονφίνς-Τσιτσιπάς σημειώσατε Χ!

Ο Μονφίνς με τον Τσιτσιπά έχουν βρεθεί αντίπαλοι δυο φορές και έχουν από μια νίκη. Η τελευταία τους φορά ήταν στον προημιτελικό του Sofia Open 2019 εκεί όπου είχε κερδίσει με 6-3, 6-4 και είχε προκριθεί στα ημιτελικά.

Η πρώτη τους φορά ήταν στο Masters της Σανγκάης το 2018 με τον Τσιτσιπά να κερδίζει με 7-6, 4-6,6-4.

Ο αντίπαλος του Τσιτσιπά είναι Γάλλος και είναι στο Νο 23 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 7.11.2016 είχε φτάσει και στο Νο6. Είναι γεννημένος το 1986 και είναι από τους πλέον έμπειρους στο Tour.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει 8 τίτλους με τελευταίο το 2019 στο Ρότερνταμ. Ποτέ μέσα στην ίδια χρονιά δεν έχει κερδίσει δεύτερο τίτλο! Ο Στέφανος μπαίνει στο ματς με φετινό ρεκόρ 14-4 και ο Γάλλος με 12-2!

Super Stef @StefTsitsipas d. Hurkacz to move into a third semi-final in 2019 & a second meeting with Gael Monfils this month pic.twitter.com/YinYyy1dcG

— Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2019