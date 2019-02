Μήτρογλου σε Τσιτσιπά: «Ξέρω ποιος είσαι!» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δηλώσει ότι πιθανότατα ο Κώστας Μήτρογλου να μην γνωρίζει ποιος είναι. Αφορμή για αυτό στάθηκε η παρουσία ενός Έλληνα με φανέλα του πρώην επιθετικού της Μαρσέιγ στην Μασσαλία, όπου ο Τσιτσιπάς έλαβε μέρος στο Open 13.

Ο τελευταίος έφτασε μέχρι την κατάκτηση του τουρνουά και ο Μήτρογλου δεν τον ξέχασε, στέλνοντας τα συγχαρητήριά του μέσω των social media.

Congratulations @StefTsitsipas for your @Open13 win!

Sky is the limit for you! Keep on working and you'll earn everything you deserve! #I_Know_Who_You_Are

— Kostas Mitroglou (@kmitroglou) February 24, 2019