Ο Τσιτσιπάς σηκώνει την κούπα στη Μασσαλία! (vids)

Άλλο ένα τρόπαιο έβαλε στη συλλογή του ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο τενίστας που σε μικρή ηλικία είχε φτάσει στο Νο1 του κόσμου, είναι πλέον άνδρας, είναι στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης και μέσα σε 4 μήνες κερδίζει την 2η κούπα της καριέρας του στο Tour.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπορεί να μην τα είχε καταφέρει καλά στα δυο τουρνουά που ακολούθησαν μετά από το Australian Open αλλά στο τρίτο ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του ... βάθρου!

Η κούπα από το Open 13 της Μασσαλίας ανήκει στον Στέφανο Τσιτσιπά. Είναι στον δρόμο του Μπέκερ, του Φέντερερ και του Μάρεϊ.

1995: Boris Becker

1996: Guy Forget

2003: Roger Federer

2008: Andy Murray

2012: Juan Martin del Potro@StefTsitsipas is now in some special company as winner of the @Open13 in Marseille! pic.twitter.com/vFrOGG55nF

— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2019