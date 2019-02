Μια μοναδική... στιγμή, μια μαγική στιγμή πρόσφερε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στους Έλληνες και όχι μόνο που γέμισαν την Arena στη Σόφια για να τον δουν στον αγώνα του με τον Στρουφ.

Ο Έλληνας τενίστας χάρισε στους θεατές μια μοναδική στιγμή στο 1ο σετ που ήταν η... φάση του αγώνα.

Φυσικά γνώρισε την αποθέωση και οι ελληνικές σημαίες που είχε γεμίσει η εξέδρα ... κυμάτισαν για χάρη του!

Duck and roll!

A valiant effort from @StefTsitsipas but @Struffitennis has the goods... #SofiaOpen pic.twitter.com/DHNbBGLIHv

— Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2019