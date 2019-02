Στα προημιτελικά του Sofia Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας κέρδισε την Πέμπτη (7.2) στην πρεμιέρα του με 7-6 (5), 6-4 σε 1.30'΄τον Γερμανό Στρουφ και εξασφάλισε μια θέση στην οχτάδα. Αν και δήλωσε κουρασμένος ο Τσιτσιπάς είχε καθαρό μυαλό και με όπλο το σερβίς του έφτασε στη νίκη και στην πρόκριση.

Εκεί θ' αντιμετωπίσει τον Γάλλο Γκαέλ Μονφίς που είναι στο Νο33 και στο παρελθόν (2016) είχε φτάσει στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο προημιτελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή (8.2) στις 20:00 και θα μεταδοθεί από την Cosmote TV.

Εφόσον πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά είναι πολύ πιθανό να συναντήσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

@StefTsitsipas puts the finishing touches on a 7-6(5) 6-4 win over Jan-Lennard Struff to set a quarterfinal clash with Gael Monfils. #SofiaOpen pic.twitter.com/2gtJu9u1vY

When you have too many things you want to say...

Take all the time you need @StefTsitsipas #SofiaOpen pic.twitter.com/HA7HBMTnK8

— Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2019