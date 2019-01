Τσιτσιπάς ο «μέγας» (vid & pics)

Πάμε για τον επόμενο. Θα μπορούσε να ήταν και αυτός ο τίτλος αναφορικά με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε να περάσει στον τρίτο γύρου του Australian Open, επικρατώντας του Σέρβου, Βίκτορ Τροΐτσκι με 3-1 (6-3, 2-6, 6-2, 7-5) και με τον κόσμο να τον αποθεώνει είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει στον επόμενο τον Μπασιλασβίλιπου κέρδισε με 3-2 τον Τραβάλια.

Ο Τσιτσιπάς ήταν καλύτερος στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και μόνο στο δεύτερο σετ άφησε το περιθώριο στον αντίπαλό του να πιστέψει πως θα μπορούσε να τον κερδίσει. Ο Τροΐτσκι στο σετ αυτό έκανε άνετα το 1-1, όμως στην συνέχεια και πάλι ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν καλύτερος και πήρε τη νίκη.

.@StefTsitsipas the Great is through to Round 3

Def. Troicki 6-3 2-6 6-2 7-5.#AusOpen href="https://t.co/StWMOz2Ved">pic.twitter.com/StWMOz2Ved

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2019