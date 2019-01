Το ...αντίο του Λίνεκερ στον Μάρεϊ (pic)

Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους Άγγλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Τρομοκρατούσε... κάθε αντίπαλη άμυνα και έγραψε τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Είναι ο Γκάρι Λίνεκερ και είναι μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του "νησιού" στα σπορ.

Ο σπουδαίος παλαίμαχος άσος παρακολουθεί φυσικά όλα τα σπορ και είναι μεγάλος θαυμαστής του Άντι Μάρεϊ.

Όταν δε ο τενίστας ανακοίνωσε την Παρασκευή (11/1) ότι μετά από το Australian Open θα αποχωρήσει από την ενεργό δράση ο Λίνεκερ δεν θα μπορούσε να μην ... αποχαιρετήσει έναν σπουδαίο Βρετανό.

«Πάντα είσαι λυπημένος όταν μια αθλητική καριέρα φτάνει στο τέλος της. Δυστυχώς ακόμη και όταν είναι ενός από τους μεγαλύτερους αθλητές που έχουν αναδείξει αυτά τα νησιά. Εύχομαι τα καλύτερα Άντι Μάρεϊ. Ένας πραγματικά θαυμάσιος τενίστας και πιστός στο άθλημα του. Καλά έπαιξες Σερ», έγραψε ο Γκάρι Λίνεκερ.

Always sad when a sporting career comes to an end. Sadder still when it’s one of the greatest sportsmen that these islands has ever produced. Wish @andy_murray all the very best. A truly wonderful tennis player, and an absolute credit to his sport. Well played, Sir. https://t.co/z0td9c4Q3Y

— Gary Lineker (@GaryLineker) January 11, 2019