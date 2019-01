Φανταστική εμπειρία ήταν για τον Στέφανο Τσιτσιπά ο πρώτος αγώνας της καριέρας του κόντρα στον Ρότζερ Φέντερερ. Ο Έλληνας τενίστας μπορεί να έχασε με 2-0 (7-6 (5), 7-6 (4) από τον Ελβετό αλλά τον οδήγησε δις στο tie break.

Ο Ρότζερ Φέντερερ πήρε αυτό που ήθελε από τον αγώνα και η Ελβετία θα είναι και το 2019 στον τελικό του Hopman Cup για να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε το 2018 στο μακρινό Περθ.

Στο πρώτο tie break ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 4-1 (!) και είχε μεγάλη ευκαιρία. Ο Φέντερερ όμως κέρδισε τους 6 από τους 7 συνεχόμενους πόντους και πήρε το 1ο σετ. Στο 2ο ο Φέντερερ είχε διπλό break point στο 9ο game (4-4, 15-40) αλλά και μεγάλη ευκαιρία στο 11ο αλλά ο Τσιτσιπάς τον οδήγησε στο tie-break. Εκεί ο Ελβετός πήρε εύκολα τη νίκη.

Ήταν ένα σπουδαίο παιχνίδι για τον Τσιτσιπά ο οποίος θέλει μέσα στο 2019 να πρωταγωνιστεί και να φτάσει πιο ψηλά σε Grand Slam αλλά και στην πακγκόσμια κατάταξη. Ο Τσιτσιπάς είναι στην αυγή του 2019 στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης στα 20 του χρόνια ενώ ο Φέντερερ στο Νο3 με 20 τίτλους Grand Slam στα 37 του.

Αυτή την ώρα παίζει η Σάκκαρη με την Μπέντσιτς και θ' ακολουθήσει ο αγώνας Τσιτσιπά/Σάκκαρη-Φέντερερ/Μπέντσιτς.

Swiss precision from Roger Federer in his win over Stefanos Tsitsipas. #HopmanCup pic.twitter.com/cpzTEqH7jU

— Hopman Cup (@hopmancup) 3 Ιανουαρίου 2019