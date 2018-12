Ο Τσιτσιπάς σε ρόλο μποξέρ! (vid)

Η προετοιμασία του Στέφανου Τσιτσιπά για τη νέα σεζόν αλλά και για το Hopman Cup όπου θ' αντιμετωπίσει τον Ρότζερ Φέντερερ συνεχίζεται αυτό τον καιρό στη Γαλλία και στη Ριβιέρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις που είναι στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης "δουλεύει" στην Ακαδημία Μουράτογλου όπου κάνει και μποξ!

Ένα μέρος της προπόνησης "ανέβηκε" στα social media και αξίζει να το δείτε:

.@StefTsitsipas boxing is the video you need to see today.

: @MouratoglouAcad pic.twitter.com/M8Gs9FNAfo

— Tennis Channel (@TennisChannel) December 4, 2018