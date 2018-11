Η βράβευση κι οι στιγμές της αποθέωσης για Τσιτσιπά (pics & vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν καταπληκτικός στον τελικό του Next Gen ATP Finals, γράφοντας ιστορία! Ο Έλληνας πρωταθλητής που είναι στο Νο15 της παγκόσμιας κατάταξης κέρδισε με 2-4, 4-1, 4-3, 4-3 στον τελικό τον Ντε Μινόρ (Αυστραλία) και είναι ο 2ος παίκτης στην ιστορία που φτάνει στην κορυφή.

Μετά το ξέσπασμά του, ήταν η σειρά των δηλώσεων και φυσικά ακολούθησε η βράβευση κι οι σχετικές φωτογραφίες με θαυμαστές.

