Το ξέσπασμα του Τσιτσιπά στο φινάλε! (pic & vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον τελικό του Next Gen ATP τον Ντε Μινόρ (3-1 σετ) κιι είναι επίσημα ο κορυφαίος τενίστας κάτω των 21 στον πλανήτη!

Απολύτως λογικό να πανηγυρίσει με τον δικό του τρόπο με το που τελείωσε ο αγώνας τη δεύτερη μεγάλη νίκη του σε τουρνουά.

Μάλιστα έπεσε και κάτω από την πολλή κούραση και χαρά του.

HE DOES ITTTTT #NEXTGENATP pic.twitter.com/gNpBcM7QPo

Scintillating Tsitsipas @StefTsitsipas edges past Andrey Rublev 4-3(3) 3-4(5) 4-0 2-4 4-3(2) to book his spot in the #NextGenATP Finals title match. pic.twitter.com/qGtEHoBS6R

— Tennis TV (@TennisTV) November 9, 2018