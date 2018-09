Ο Τζόκοβιτς θριαμβευτής του US Open! (pics & vids)

Μετά το 2011 και το 2015, ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατακτά για τρίτη φορά στην καριέρα του το US Open φτάνοντας τα 14 major τίτλους στην καριέρα του.

Ο Σέρβος τενίστας που είναι στο Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε του Χουάν Μάρτιν Ντελ Πότρο με 6-3, 7-6(4), 6-3 και έτσι μετά το Γουίμπλεντον κατακτά ξανά το εν λόγω τουρνουά φτάνοντας στο δεύτερο σερί Grand Slam του.

Ο Τζόκοβιτς χρειάστηκε 3 ώρες και 15 λεπτά για να λυγίσει τον αντίπαλό του και πλέον ύστερα από την κατάκτηση αυτού του τίτλου έχει μπροστά του μόνο τους Ναδάλ (17) και Φέντερερ (20).

YAAAAAAAAAY NO 14 . BRAVO @DjokerNole YOU ARE THE GOAT!!! . #NOLEFAM LOVE YOU & ARE ALWAYS WITH YOU!!! CONGRATS #TEAMDJOKOVIC pic.twitter.com/je9JgFdMZn

— Kristina (@KrisSekMNT) September 9, 2018