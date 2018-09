Εγραψε ιστορία η Οσάκα: Νίκησε την Γουίλιαμς και κατέκτησε το US Open (pics & vid)

Με 6-2, 6-4 η Ναόμι Οσάκα νίκησε το απόλυτο φαβορί του τελικού του US Open, Σερένα Γουίλιαμς και κατέκτησε τον πρώτο major τίτλο της. Έτσι, έγραψε ιστορία όντας η πρώτη Γιαπωνέζα που καταφέρνει να

Από την άλλη, η Σερένα στα 37 της χρόνια έχασε την ευκαιρία να πάρει τον 24ο τίτλο της.

Η 20χρονη Οσάκα θα βάλει στον τραπεζικό της λογαριασμό 3.800.000 δολάρια και θα ανέβει στην 7η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, ενώ η Σερένα είναι πλέον στην 16η θέση κερδίζοντας 1.850.000 δολάρια.

Ο τελικός στους άνδρες θα γίνει την Κυριακή (23.00) και θα διεξαχθεί μεταξύ των Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο-Νόβακ Τζόκοβιτς.

20-year-old Naomi Osaka defeated her idol Serena Williams and the championshiip emotions flowed. pic.twitter.com/KMiMatNLAX

— ESPN (@espn) September 8, 2018