Ο Τζον Μίλμαν πήρε την παρθενική του πρόκριση σε προημιτελικά ενός μεγάλου Grand Slam μετά το παιχνίδι που διεξήχθη στο Arthur Ashe Stadium και το πέτυχε παίρνοντας νίκη απέναντι σε ένα από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο του τένις (Νο.2 αυτή τη στιγμή).

Τα σετ: 3-6, 7-5, 7-6, 7-6.

Match point as @johnhmillman defeats @rogerfederer at the @usopen pic.twitter.com/9oc29h4C3E

— ESPN Australia & NZ (@ESPNAusNZ) September 4, 2018