Προκρίθηκαν στα ημιτελικά Φέντερερ - Τζόκοβιτς ( vids)

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες χρειάστηκαν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να πάρουν την πρόκριση και είναι χαρακτηριστικό ότι και τα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στο τρίτο σετ.

Αρχικά ο Ελβετος πρωταθλητής τα βρήκε σκούρα απέναντι στον συμπατριώτη του Σταν Βαβρίνκα και χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να επικρατήσει με 2-1 (6-7 (2), 7-6 (6), 6-2). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγώνας σταμάτησε περίπου για 20 λεπτά στο 2ο σετ λόγω αστραπών. Στα ημιτελικά ο Φέντερερ θα αντιμετωπίσει τον Νταβίντ Γκοφέν. Ο Βέλγος τενίστας να θυμίσουμε ότι είχε αποκλείσει στον πρώτο γύρο τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Στο άλλο παιχνίδι ο Τζόκοβιτς επικράτησε του Καναδού Μίλος Ράονιτς με 2-1 (7-5, 4-6, 6-3). Για την είσοδό του στον τελικό ο Σέρβος θα αντιμετωπίσει τον Κροάτη Μάριν Τσίλιτς.

Roger that! @rogerfederer battles back to defeat Stan Wawrinka 6-7(2) 7-6(6) 6-2 for his 13th consecutive victory at #CincyTennis pic.twitter.com/j2U6ahvBN2

— Tennis TV (@TennisTV) 18 Αυγούστου 2018