Πρόκριση για την Σάκκαρη στο Σινσινάτι (pic & vid)

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε ιδανικά το τουρνουά στο Σινσινάτι αφού ξεπέρασε το εμπόδιο τη Ναόμι Οσάκα (Νο19 στον κόσμο).

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε με 2-0 σετ αφού κατέκτησε το πρώτο με 6-3 και το δεύτερο στο tie break (10-8).

Η Σάκκαρη κέρδισε το 82% των πόντων στο πρώτο της σερβίς, στοιχείο το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Ανέτ Κόνταβεϊτ (No 30 στον κόσμο) από την Εσθονία.

Game, Set, Match Sakkari

The 23-year-old from Greece notches her first-ever #CincyTennis win, defeating Osaka 6-3 7-6(8).

: @WTA pic.twitter.com/iNup1Joktz

— Western & Southern Open (@CincyTennis) 14 Αυγούστου 2018