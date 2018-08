Ναδάλ: «Συγχαρητήρια Στέφανε και χρόνια πολλά» (vid)

Ο Στέφανος Τστσιπάς, στον πρώτο τελικό της καριέρας του το πάλεψε κόντρα στον ζωντανό θρύλο του παγκόσμιου τένις Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας μάλιστα, στις δηλώσεις του, μετά τον αγώνα συνεχάρη τον Έλληνα τενίστα για το σπουδαίο τουρνουά που έκανε και του ευχήθηκε για τη γιορτή του.

«Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα θέλω να συχαρώ τον Στέφανο για την απίστευτα εβδομάδα και χρόνια πολλά», ξεκίνησε να λέει ο Ισπανός με τον κόσμο να τον αποθεώνει και να συνεχίζει:

«Αυτό που απλά μπορώ να πω είναι "μπράβο", συνέχισε έχεις ένα καταπληκτικό μέλλον και μια καταπληκτική ομάδα πίσω σου οπότε σου εύχομαι τα καλύτερα».

"Congratulations Stefanos for a great week - and happy birthday!"@RafaelNadal with some lovely words for the birthday boy today.#RogersCup pic.twitter.com/UBl5x6eqKA

— Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2018