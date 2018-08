«Happy Birthday to you» στο χαλάρωμα του Tσιτσιπά (vid)

Λίγες ώρες πριν τα σημαντικά παιχνίδια οι τενίστες συνηθίζουν να βγαίνουν για λίγη ώρα στο γήπεδο και να κάνουν ένα μικρό χαλάρωμα αλλάζοντας μπάλες με τους προπονητές τους.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν η εξαίρεση μόνο που βρέθηκε μπροστά σε μία ευχάριστη έκπληξη.

Περίπου 50 άτομα τα οποία κρατούσαν και ελληνικές σημαίες άκουσε να του τραγουδάνε το «Happy Birthday to you» ...

Happy birthday to Stefanossss

The crowd sings happy birthday to Stefanos Tsitsipas, who turns 20 today, as he warms up ahead of the #RogersCup final pic.twitter.com/lGVJ5fJj3f

— Rogers Cup (@rogerscup) 12 Αυγούστου 2018