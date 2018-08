Mε τον Ράφα Ναδάλ στον τελικό ο Τσιτσιπάς (vids)

O Nαδάλ νίκησε τον Ρώσο Κατσάνοφ με 7-6 (4), 6-4 και προκρίθηκε στον τελικό κόντρα στον Τσιτσιπά το βράδυ της Κυριακής σε έναν αγώνα που καθυστέρησε να ξεκινήσει περίπου 2 ώρες, εξαιτίας βροχής στο Τορόντο.

O 33χρονος Ισπανός θα βρεθεί στον τελικό του Rogers Cup για 4η φορά έχοντας κερδίσει το τρόπαιο τις άλλες τρεις φορές που έφτασε ως εκεί, το 2005, το 2008 και το 2013.

Συνολικά θα διεκδικήσει τον 33ο τίτλο του στην κατηγορία Masters 1000, όπου έχει τα περισσότερα τρόπαια στην ιστορία. Για φέτος θα διεκδικήσει τον 5ο τίτλο του ενώ συνολικά πάει για τον 80ό τίτλο της καριέρας του (80-36 σε τελικούς).

Coz baby you're a firework @RafaelNadal ROCKETS into the @RogersCup final! pic.twitter.com/oK7DfmW6ff

World No.1 @RafaelNadal is into his 116th @ATPWorldTour final, defeating Khachanov 7-6(3) 6-4.#RogersCup pic.twitter.com/KoJgD87n2p

— Tennis TV (@TennisTV) August 12, 2018