Μυθικός Τσιτσιπάς: Στον τελικό του Rogers Cup! (vids)

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε του Κέβιν Άντερσον (Νο6 στην παγκόσμια κατάταξη) με 2-1 σετ (6-7, 6-4, 7-6) και περιμένει πλέον τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ Ναδάλ και Κατσάνοβ.

Αυτός θα είναι ο πρώτους τελικός σε «1000άρι» τουρνουά αφού πριν λίγους μήνες (Απρίλιο) ηττήθηκε σε «500άρι» τελικό από τον Ράφα Ναδάλ στην Βαρκελώνη.

Με αυτή τη νίκη ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα βρεθεί την Δευτέρα στο Νο15 του κόσμου ακόμη κι αν ηττηθεί στον τελικό.

Στο πρώτο σετ όχι break δεν έγινε, αλλά κανείς παίκτης δεν βρέθηκε με break point. Στο tie break ο Τσιτσιπάς ξεκίνησε ιδανικά και προηγήθηκε με 4-1, ωστόσο με έξι συνεχόμενους πόντους ο Νοτιοαφρικανός έκανε το 1-0.

Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής κατάφερε νωρίς να «σπάσει» το αντίπαλο σερβίς και διατηρώντας ταυτόχρονα το δικό του, το κατέκτησε με 6-4 ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο τρίτο και τελευταίο σετ η μάχη ήταν ξανά στήθος με στήθος, αφήνοντας όσους παρακολούθησαν την αναμέτρηση με το... στόμα ανοιχτό.

To τρίτο σετ ξεκίνησε με τον Άντερσον να παίρνει το πρώτο game αλλά ο Έλληνας τενίστας έκανε το 1-1 με backhand. Ο Άντερσον πήρε και πάλι το προβάδισμα με τον Τσιτσιπά να μην τα παρατάει και να ισοφαρίζει ξανά.

Ο Άντερσον έκανε το 3-2, ο Τσιτσιπάς έκανε το 3-3 αλλά ο αντίπαλος το εκμεταλλεύτηκε το σερβίς του και πολύ γρήγορα έκανε το 4-3. Με δύο σερβίς ο Τσιτσιπάς στο 40-40 ισοφάρισε και πάλι κάνοντας το 4-4. Το 5-4 ήρθε για τον Άντερσον παρόλο που έχασε δύο φορές το πρώτο σερβίς. Το 10ο game το πήρε ο Τσιτσιπάς με τον Άντερσον να κάνει χαλαρά το 6-5.

Το ματς πήγε στο tie break! Εκεί, ο Τσιτσιπάς με διπλό match point έκανε το 6-4 αλλά στη συνέχεια έκανε διπλό φάουλ για το 6-6.

Η κόντρα δεν είχε τελειωμό. Ο Τσιτσιπάς πήγε το ματς σε νέο match point κάνοντας το 8-7 με άσο.

Εκεί έκανε και το 9-7 κι η πρώτη του συμμετοχή σε τελικό σε 1000άρι είναι γεγονός. Την ημέρα που θα γίνει 20 ετών θα ζήσει τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του.

Happy (early) Birthday, @StefTsitsipas!

The Greek celebrates his birthday eve with a spot in his first #ATPMasters1000 final

Catch the @rogerscup final tomorrow live on @TennisTV pic.twitter.com/RyXN07EKmJ

— ATP World Tour (@ATPWorldTour) August 11, 2018