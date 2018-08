Φοβερός Τσιτσιπάς, έβγαλε... off τον Τίμ και περιμένει Τζόκοβιτς! (vid)

Εκπληκτικός Στέφανος Τσιτσιπάς στο Rogers Cup του Τορόντο.

Ο Έλληνας τενίστας πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και έβγαλε off τον Ντόμινικ Τιμ, Νο.8 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ο Στέφανος (Νο.27) επικράτησε με 2-0 σετ (6-3, 7-6), δείχνοντας για άλλη μια φορά σε εξαιρετική κατάσταση.

Αντίπαλος του Τσιτσιπά στον 3ο γύρο της διοργάνωσης ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να κοντράρεται με τον Σέρβο για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Beaten by a familiar foe...

In already their fifth meeting of 2018, @StefTsitsipas knocks out Dominic Thiem 6-3 7-6(6) and will face Novak Djokovic for the first time next!#RogersCup pic.twitter.com/lpAFLrSFWZ

— Tennis TV (@TennisTV) 9 Αυγούστου 2018