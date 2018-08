Δεν τα κατάφερε στον τελικό η Σάκκαρη (vid)

Στο Silicon Valley Classic, η Μαρία Σάκκαρη διεκδίκησε τον πρώτο WTA τίτλο της καριέρας της αλλά δεν τα κατάφερε.

Η Ρουμάνα Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου ήταν... σαρωτική και μέσα σε 73' νίκησε τη Μαρία Σάκκαρη με 6-1 και 6-0.

Έτσι, θα ανέβει στη θέση 20 μετά την κατάκτηση του τίτλου της. Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε την ευκαιρία να μπει στην πρώτη 30άδα.

Από την άλλη η Σάκκαρη έγινε η πρώτη Ελληνίδα που παίζει σε τελικό WTA μετά τον Ιανουάριο του 2008.

Sealed with an Ace! @MikiBuzarnescu defeats Maria Sakkari 6-1, 6-0 to win her 1st ever WTA Title!!!#MubadalaSVC pic.twitter.com/HmlNFkGk7t

— WTA Romania (@WTARomania) August 5, 2018