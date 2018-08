Mε ανατροπή στον τελικό η φοβερή Σάκκαρη! (vids)

Η Μαρία Σάκκαρη ήταν εκπληκτική και κατάφερε να ολοκληρώσει μια φοβερή ανατροπή στο 2ο ημιτελικό του Σαν Χοσέ, κόντρα στην Ντάνιελ Κόλινς, με αποτέλεσμα να γίνει η πρώτη Ελληνίδα μετά τη Λένα Δανιηλίδου το 2008, που αγωνίζεται σε τελικό WTA!

Η 23χρονη Ελληνίδα είδε την Κόλινς να προηγείται με 6-3, 4-1 και όλα έδειχναν ότι η 24χρονη Αμερικανίδα, Νο42 στον κόσμο, θα αγωνιζόταν στον πρώτο WTA τελικό της καριέρας της.

Η Σάκκαρη όμως είχε είχε διαφορετική άποψη και καταθέτοντας ψυχή έκανε το break στο 12ο game (7-5) και έστειλε τον ημιτελικό στο τρίτο σετ.

Εκεί έχασε μόνο το πρώτο game και μετά ολοκλήρωσε τη σπουδαία ανατροπή της μετά από 2 ώρες και 13 λεπτά αγώνα!

Στον τελικό της Κυριακής, η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Μιχαέλα Μπουζαρνέσκου που είναι Νο24 της παγκόσμιας κατάταξης και κέρδισε επίσης με ανατροπή 4-6, 6-3, 6-1 το Νο4 του ταμπλό, Ελισέ Μερτένς.

Η Σάκκαρη φτάνοντας στον τελικό θα επιστρέψει στο στις πρώτες 35 της παγκόσμιας κατάταξης κι αν νικήσει τότε θα φτάσει στο Νο26 για πρώτη φορά στην καριέρα της.

.@mariasakkari is on to her first WTA Final!

⁰⁰Comes back to beat Collins 3-6, 7-5, 6-2 #MubadalaSVC pic.twitter.com/kxiQu8jq4i

— WTA (@WTA) 5 Αυγούστου 2018