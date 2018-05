Ανατροπή και πρόκριση για Σερένα Γουίλιαμς (vid)

Επιβλητική παρουσία από την Αμερικανίδα, η οποία δείχνει ότι παρά τα προβλήματα έχει καρδιά πρωταθλήτριας! Η Γουίλιαμς βρέθηκε πίσω στο σκορ με 3-6 στο πρώτο σετ, καθώς η Μπάρτι της «έσπασε» το σερβίς και πήρε το πρώτο σετ, όμως στη συνέχεια επέστρεψε.

Η Μπάρτι με μπρέικ πήρε προβάδισμα και στο δεύτερο σετ, όμως η εξέλιξη αυτή ήταν σαν να... άλλαξε το τσιπ στην Σερένα, η οποία ανέβασε στροφές, έκανε με τη σειρά της μπρέικ και ισοφάρισε (6-3). Με την ψυχολογία πλέον υπέρ της, η Γουίλιαμς πίεσε πολύ από το σερβίς, έκανε μπρέικ από το τρίτο γκέιμ και έφτασε στη νίκη και την πρόκριση στον τρίτο γύρο.

⚡️Serena's comeback continues⚡️@SerenaWilliams summons her best to battle into the 3rd round.

She defeats 17th seeded Barty 3-6, 6-3, 6-3.#RG18 pic.twitter.com/ylsh1QE1fZ

— Tennis Channel (@TennisChannel) May 31, 2018