Αποσύρθηκε ο Τσόριτς, πέρασε ο Τσιτσιπάς (vid)

Αν και δεν μπορείς να χαίρεσαι όταν ο αντίπαλός σου δεν μπορεί να συνεχίσει, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέρασε ξεκούραστα στον 2ο γύρο στο 1.000άρι της Αιώνιας Πόλης αφού ο Κροάτης αντίπαλός του αποσύρθηκε όντας πίσω στο πρώτο σετ με 1-4. Ο Τσόριτς [έκανε εξαιρετικό τουρνουά στην Μαδρίτη] αντιμετώπισε πρόβλημα στον λαιμό και δεν μπόρεσε να συνεχίσει ένα ματς στο οποίο ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν ανώτερος και είχε καθαρό προβάδισμα με break. Ο κάτοχος ενός Grand Slam τίτλου, Χουάν Μαρτίν Ντελ Πότρο, είναι ο αντίπαλος του Τσιτσιπά στη φάση των «32» της διοργάνωσης.

Hate to see it end this way. Stefanos Tsitsipas advances into round two to face Juan Martin del Potro.

Get well soon, @borna_coric #ibi18 pic.twitter.com/gLhLBdPMTI

— Tennis TV (@TennisTV) May 15, 2018