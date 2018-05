Κατάπιε τον Μομφίς ο Ναδάλ (vid)

Στο πρώτο του ματς στο τουρνουά της Ισπανικής πρωτεύουσας, ο 31χρονος επέτρεψε στον Μονφίς να πάρει μόλις 4 games , έφτασε έτσι στην 20ή διαχοδική νίκη στο χώμα και τα 48 σερί κερδισμένα σετ και απέχει δύο ακόμα από το να κάνει δικό του το ρεκόρ όλων των εποχών ξεπερνώντας εκείνο του Τζον ΜακΕνρο που κρατά από το 1984. Πλέον είναι 13 οι κολλητές νίκες του Ράφα που έχει 28-0 σετ σε αυτό το διάστημα. Ο κάτοχος 16 Grand Slam τίτλων χρειάστηκε μόλις 1 ώρα και 13 λεπτά για να κάνει τη δουλειά και συνεχίζει ακάθεκτος για τον 78ο τίτλο στην καριέρα του και 32ο σε Masters 1.000, όπου είναι ήδη ο Νο1. Ο Ναδάλ στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού Φελιθιάνο Λόπεθ - Ντιέγο Σβάρτσμαν.

How does he do it...?#MMOPEN pic.twitter.com/HBLToiB6un

— Tennis TV (@TennisTV) May 9, 2018