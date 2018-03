Ο Νρελ Πότρο ήταν ο μεγάλος νικητής στο Indian Wells κι ο Φέντερερ, παρά τη στεναχώρια της ήττας του, συνεχάρη τον Αργεντινό.

«Τι μάχη σήμερα. Συγχαρητήρια για το φανταστικό τουρνουά και το ματς, Χουάν Ντελ Πότρο», έγραψε ο «βασιλιάς»

What a battle today. Congrats on a fantastic tournament and match, @delpotrojuan pic.twitter.com/bqf4LyL1B8

— Roger Federer (@rogerfederer) March 19, 2018