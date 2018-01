@RogerFederer, x Grand Slam champion.#AusOpen pic.twitter.com/l1oskAwzMU

— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 Ιανουαρίου 2018

O αγώνας φοβερή εξέλιξη με τον Φέντερερ να μπαίνει δυνατά και να τελειώνει το πρώτο σετ μέσα σε 25 λεπτά, ωστόσο, ο Τσίλιτς μπήκε για τα καλά στο ρυθμό του αγώνα από το δεύτερο σετ και έπειτα, ισοφαρίζοντας σε 1-1 και 2-2 και υποχρεώνοντας τον Φέντερερ να πάει στα πέντε σετ για να πάρει τον αγώνα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως για τον Φέντερερ ότι πλέον έχει κατακτήσει τρία Major από τα 35 του χρόνια και μετά, ένα απλά μυθικό επίτευγμα!

Στις καθιερωμένες δηλώσεις του μετά τον τελικό ο 36χρονος Ρότζερ Φέντερερ δεν έκρυβε την ευτυχία του!

"You guys make me nervous. You guys make me practice. You guys fill the stadiums. Thank you."

Πάντως και ο Τσίλιτς, μετά τον τελικό, μόνο καλά λόγια είχε πει...

"It was an amazing journey to come here to the Final: it could've been the best two weeks of my life... It's my honour to play in front of you."

- Marin Cilic, everybody. #AusOpen pic.twitter.com/1P5KVi64om

— #AusOpen (@AustralianOpen) 28 Ιανουαρίου 2018