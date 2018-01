Στον τελικό ο Φέντερερ μετά την εγκατάλειψη του Τσανγκ (pics & vids)

Ο 36χρονος Ελβετός σταρ ήταν μπροστά στο σκορ με 6-1, 5-2, όταν ο 21χρονος Νοτιοκορεάτης που είναι και η μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, αποφάσισε να αποσυρθεί από τη συνέχεια του αγώνα, καθώς ένιωθε πόνο στο πόδι.

Οι φουσκάλες που είχε ο Νοτιοκορεάτης στο αριστερό του πόδι από την υπερπροσπάθεια των προηγούμενων ημερών δεν τον άφησαν να συνεχίσει την προσπάθειά του κόντρα στο μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη Μελβούρνη!

Ο Φέντερερ τώρα θα αναμετρηθεί με τον Μάριν Τσίλιτς στον μεγάλο τελικό του όπεν, την ερχόμενη Κυριακή!

Unfortunate scenes on @RodLaverArena with Hyeon #Chung forced to retire early in his Men's Singles SF against @RogerFederer

Federer is through to his 7th final here at Melbourne Park. #AusOpen pic.twitter.com/bjsGymyXB6

— #AusOpen (@AustralianOpen) 26 Ιανουαρίου 2018