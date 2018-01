Εύκολη πρόκριση για Ναδάλ! (vid)

Ο Ισπανός τενίστας είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στη Μελβούρνη και το αποδεικνύει στο κορτ. Ο Ναδάλ νίκησε εύκολα τον Βόσνιο Νταμίρ Τζουμχούρ με 3-0 σετ 6-1, 6-3, 6-1 και προκρίθηκε στον 4ο γύρο τουρνουά όπου τον περίμενε ο Ντιέγκο Ζβάρτσμαν!

Eίναι η 11η φορά που ο Ναδάλ θα αγωνιστεί στους 16 του Australian Open, ψάχνοντας στη Μελβούρνη το δεύτερο τίτλο του μετά από αυτόν το 2009, ενώ πέρσι ήταν φιναλίστ.

Game, set and match!

Rafa Nadal is through to the next round after a 6-1, 6-3, 6-1 victory over Damir Džumhur pic.twitter.com/j8fT6sri4n

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 19 Ιανουαρίου 2018