Tην υπογραφή Φέντερερ έχει το Hopman Cup για την η Ελβετία (vids)

Φέντερερ και Μπελίντα Μπέντσιτς πανηγύρισαν τον τρίτο τίτλο της Ελβετίας στο θεσμό (1992 και 2001), έχοντας πλέον όσους και η Σλοβακία (στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι ΗΠΑ με 6 τρόπαια και ακολουθεί η Ισπανία με 4).

Αρχικά ο Φέντερερ πήρε τη νίκη από τον 20χρονο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 6-7 (4), 6-0, 6-2, με την άπειρη Μπέντσιτς στη συνέχεια να γνωρίζει την ήττα από την Αντζελίκ Κέρμπερ με 6-4, 6-1.

Έτσι, όλα κρίθηκαν στο ματς του διπλού μικτού, όπου ο «Βασιλιάς» πήρε πάνω του το ματς και οδήγησε την Ελβετία στο θρίαμβο επικρατώντας 4-3 (3), 4-2 των Γερμανών.

